FC Twente vreest mislopen drie ton en wil seizoen wegstrepen

Aitor schrijft afscheids­brief aan supporters FC Twente: ‘Beste tijd als voetballer tot nu toe’

25 mei ENSCHEDE – Hij was een van de belangrijkste schakels tijdens het kampioensjaar in de eerste divisie en ook in de eredivisie bewees Aitor Cantalapiedra meermaals zijn waarde voor FC Twente. De Spanjaard heeft zijn laatste duel voor de Tukkers echter gespeeld. Met een brief op social media neemt hij afscheid van de supporters.