FC Twente vrij van corona en grote blessures

HENGELO - Coronavrij en nagenoeg blessurevrij: FC Twente kent in de aanloop naar het uitduel bij VVV nauwelijks personele problemen. Alleen Thijs van Leeuwen ontbreekt in Venlo. De rest van de selectie is fit.

Dat betekent dat ook Nathan Markelo weer aansluit. De huurling van Everton miste de voorbije weken vanwege een knieblessure. Van Leeuwen hervat normaliter zondag de groepstraining, maar trainer Ron Jans verwacht hem dit jaar niet meer in de wedstrijdselectie. Na het duel van zaterdag speelt FC Twente dinsdag nog tegen Sparta.



Nieuwe linksback

Ook Jayden Oosterwolde is beschikbaar nadat hij werd vrijgesproken na zijn rode kaart tegen AZ. Hoewel Jans nog niet wil vooruitlopen op de opstelling in Venlo, is het de verwachting dat Oosterwolde links achterin weer de plek van Gijs Smal inneemt. Het heeft er alles schijn van dat de rest van het elftal hetzelfde is als tegen AZ.

Niet content

Jans was niet helemaal tevreden over de voorbije trainingsdagen. Af en toe leek de frisheid verdwenen te zijn bij de spelers. ,,We hebben wel eens een betere week gehad", aldus de oefenmeester. ,,Maar dat zegt lang niet altijd alles. Voor het duel tegen De Graafschap trainden we geweldig en toen verloren we. Laten we het vlammen maar bewaren dan voor de laatste twee duels van het jaar.”

Tegenstander VVV

Tegenstander VVV won afgelopen woensdag opvallend makkelijk bij Almere City. In dat bekerduel speelden de Limburgers in een offensieve 4-3-3-formatie, maar in de competitie acteert de ploeg van Hans de Koning doorgaans een stuk behoudender. ,,Het is een ploeg die zich na de 13-0 nederlaag tegen Ajax heel goed herpakt heeft", vindt Jans. ,,Het is een prima collectief.”