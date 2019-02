FC Twente Vrouwen aan kop na knappe zege op ADO Den Haag

HENGELO - De voetbalsters van FC Twente hebben vrijdag de koppositie heroverd in de Eredivisie Vrouwen. De ploeg van trainer Tommy Stroot boekte vrijdag, in de eerste wedstrijd van de kampioenspoule, een 2-0 thuiszege op ADO. Makkelijk ging het niet.

Twente had het lastig tegen de bezoekers uit Den Haag. Met name na rust waren de geel-groenen gevaarlijk voor het doel van keepster Nicky Evrard. Daarvoor waren er aan beide kanten weinig kansen te noteren. Twente had voor de pauze twee keer de lat geraakt.

1-0 Jansen

In de tweede helft drong ADO steeds meer aan, maar was het Twente dat op voorsprong kwam. Renate Jansen kon alleen op voormalig Twente-keepster Barbara Lorsheyd aflopen. Jansen omspeelde de doelvrouw en prikte binnen: 1-0.

Blessuretijd

In het vervolg bleef het spel op en neer gaan. Lorsheyd voorkwam meerdere keren de 2-0, maar ook Evrard werd aan het werk gezet. Uiteindelijk viel de beslissing in blessuretijd. Joëlle Smits controleerde een lange bal en wipte de bal vervolgens fraai over Lorsheyd. De spanning was volledig weg, de opluchting was groot in het Twentse kamp.

Koploper

Het was voor Twente alweer de achtste zege op rij. Aangezien PSV niet in actie kwam, is Twente voorlopig weer de nummer een. Concurrent Ajax won ook en nadert de Eindhovenaren nu op een punt. Volgende week is het Ajax - PSV. Twente is dan vrij.

FC Twente - ADO Den Haag 2-0 (0-0).

Score: 67. R. Jansen 1-0, 94. Smits 2-0.

FC Twente: Evrard, Roetgering (33. B. Jansen), Moorrees, Wilms, Van der Wal, Van den Goorbergh (69. Blom), Giesen, Folkertsma, R. Jansen, Smits, Weerden.

OVERIGE UITSLAGEN KAMPIOENSPOULE:

PEC Zwolle - Ajax 0-4

PSV was vrij

HUIDIGE STAND IN KAMPIOENSPOULE: