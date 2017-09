FC Twente Vrouwen alleen aan kop na ruime zege in Barendrecht

KNVB Beker FC Twente loot FC Eindhoven, Heracles nog in het ongewisse

21 september ENSCHEDE – FC Twente neemt het in de tweede ronde van de KNVB Beker op tegen FC Eindhoven. De wedstrijd wordt gespeeld in de Grolsch Veste. Heracles blijft nog even in spanning zitten wie de tegenstander wordt. De Almeloërs nemen het in eigen huis op tegen FC Lisse of HSV Hoek. De duels worden gespeeld op dinsdag 24, woensdag 25 of donderdag 26 oktober.