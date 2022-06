FC Twente Vrouwen begint met derde team: komend seizoen onder 16

FC Twente Vrouwen heeft daardoor vanaf nu drie teams: het eerste, de beloften en de onder 16. FC Twente heeft sinds de intrede in het vrouwenvoetbal altijd voorop gelopen met de opleiding in Nederland. Tal van internationals zijn opgeleid in Enschede. „Met de komst van onder 16 kunnen we jeugdspeelsters op elk niveau en onder de juiste weerstand laten voetballen. Ook kunnen de talenten makkelijker instromen in het beloftenteam”, zegt Rick Scherp, de trainer van de beloften die samen met Robbie Barends nauw betrokken is bij de onder 16. „We kunnen hen beter laten doorgroeien richting de selectie van FC Twente Vrouwen en het is natuurlijk mooi om steeds meer regionale speelsters op te leiden. Op deze manier kunnen wij nog meer voetbaldromen proberen te verwezenlijken samen met de talenten die bij ons spelen.”

Weerstand bij de jongens

Onder 16 wordt komend seizoen getraind door Renée Berends, die zelf ook in de opleiding van FC Twente Vrouwen heeft gespeeld. Onder 16 gaat spelen in de Hoofdklasse voor onder 15 jongensteams. Scherp: „Dat is een bewuste keuze. We willen de talenten onder weerstand laten spelen. We hebben goede contacten met de amateurclubs en vanuit de regioteams zijn afgelopen seizoen de speelsters geselecteerd. Er is veel potentie in het meidenvoetbal in de regio.”