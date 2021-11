FC Twente Vrouwen biedt regionaal talent nieuw platform

FC Twente Vrouwen en MVTO (Meiden Voetbal Talent Ontwikkeling) gaan de krachten bundelen om talentvolle voetbalsters uit de regio een kwalitatief nog sterker platform te bieden. „Door deze samenwerking is de vrouwentak van FC Twente nauwer verbonden bij de ontwikkeling van talentvolle regionale speelsters, die eventueel door kunnen stromen naar het beloftenteam van FC Twente Vrouwen”, zo laat de landskampioen weten. „Op deze manier proberen we het opleidingstraject voor meiden te verbeteren, allereerst in het belang van de speelsters, maar ook om in de toekomst een meer regionaal FC Twente Vrouwen te krijgen”, zegt René Roord, Technisch Manager FC Twente Vrouwen.