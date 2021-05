FC Twente Vrouwen bouwt verder: Fenna Kalma blijft

Kalma kwam in 2019 over van Heerenveen. De spits was dit seizoen goed voor tien treffers. Kalma is één van de sleutelspelers in het elftal van Tommy Stroot, dat vrijdagavond Ajax op bezoek krijgt. Bij een zege is FC Twente zeker van deelname aan de Champions League. De ploeg staat met nog drie duels te gaan op kop, met één punt voorsprong op PSV.