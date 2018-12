FC Twente Vrouwen eenvoudig langs ADO: vier goals Smits

Al na drie minuten was het raak voor de thuisploeg. Twente profiteerde van balverlies, waardoor Ashleigh Weerden oog-in-oog kwam te staan met voormalig FC Twente-keepster Barbara Lorsheyd. Weerden bleef kalm, omspeelde haar oud-ploeggenote, en schoot de 1-0 binnen. Het was voor Weerden reden voor een feestje. De jeugdinternational rende enthousiast richting de tribune en deed haar shirt omhoog. Zo kon het publiek zien wat ze op haar witte ondershirt had geschreven. Daar pronk in het Engels een felicitatie aan haar vader.

Veldoverwicht

Kwartet aan goals

Al snel in de tweede helft kon het publiek in Hengelo weer eens juichen toen Smits de 3-0 binnenkopte. Even later deed ADO iets terug uit een vrije trap. Romy Speelman schoot fraai raak. Dat zorgde er echter niet voor dat Twente in paniek raakte. In tegendeel: een paar minuten later volgde de vierde Twentse treffer. Smits scoorde wederom met het hoofd, op aangeven van Renate Jansen. En ook daar bleef het niet bij, want in het laatste kwartier maakte Smits haar kwartet aan doelpunten compleet.