FC Twente Vrouwen gaat bij Sparta spelen; club teleurgesteld in gemeente Hengelo

FC Twente Vrouwen zal ook enkele wedstrijden in de Grolsch Veste afwerken. De club hoopt over een tijdje een geheel nieuwe topsportcomplex te gaan bouwen op Het Diekman. Daar moet dan ook de eerste selectie gaan trainen. De gesprekken over de financiering lopen nog.

Hoge huursom Hengelo

FC Twente wilde het beloftenteam en de onder 16 onder gaan brengen bij de amateurclub Hengelo. De club had al overeenstemming met de club. „Maar we hebben met de gemeente Hengelo, de eigenaar van de velden, geen akkoord kunnen bereiken”, aldus algemeen directeur Paul van der Kraan. „De huursom is exorbitant hoog zodat we op zoek moeten naar een nieuwe locatie. Dat is erg jammer. We hopen zo snel mogelijk invulling te kunnen vinden voor deze twee teams.”