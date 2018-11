FC Twente Vrouwen geeft 3-0 voorsprong uit handen

EINDHOVEN - FC Twente Vrouwen had vrijdagavond voor een verrassing kunnen zorgen met een overwinning in Eindhoven, maar de ploeg van trainer Tommy Stroot verspeelde bij koploper PSV een 3-0 voorsprong: 3-3.

Twente was vooraf nog de enige ploeg die PSV van punten had afgehouden. In de eerste speelronde wonnen de Tukkers met 1-0 in Hengelo, daarna wonnen de Eindhovenaren alle zeven overige duels.

Iedereen op sportpark De Herdgang ging er vanuit dat daar vrijdag een achtste zege aan toe werd gevoegd. Maar niets bleek minder waar.

Efficiënt

De ploeg van Stroot kende een zeer efficiënte beginfase. Al na vijf minuten stond het 0-2. Eerst profiteerde Renate Jansen van balverlies van Mauri van de Wetering. De international rondde beheerst af in de rechterhoek (0-1) en nog geen vier minuten later was Jansen opnieuw trefzeker. Deze keer kopte ze van dichtbij een voorzet van Bente Jansen binnen (0-2).

Evrard

PSV kreeg in de eerste helft te weinig, want de thuisploeg was ook meerdere keren voor het doel te vinden. Twee keer op rij voorkwam Twente-keepster Nicky Evrard een Eindhovense treffer.

In de tweede helft hoopte Twente de voorsprong vast te houden. Joëlle Smits besloot er zelfs 0-3 van te maken, een paar minuten na rust. De spits schoof een voorzet van Renate Jansen binnen (0-3), waardoor de gasten op rozen zaten.

Spannend

Ondanks die derde treffer gaf PSV zich niet gewonnen. Kayleigh van Dooren scoorde binnen het uur de 1-3 en na ruim een uur spelen maakte Katja Snoeijs het uit een hoekschop weer spannend met de 2-3.

Slotfase

Spannend werd het daarna zeker. PSV was meerdere keren dichtbij de gelijkmaker, telkens stond Evrard in de weg. Een minuut voor tijd ging het alsnog mis voor de Tukkers. In de laatste minuut schoot Aniek Nouwen een vrije trap raak: 3-3. Extra zuur was dat Twente vlak daarvoor de 2-4 op de schoen had. Renate Jansen verzuimde haar derde van de avond te maken: ze trof de lat.

PSV - FC Twente 3-3 (0-2).

Score: 2. R. Jansen 0-1, 5. R. Jansen 0-2, 52. Smits 0-3, 57. Van Dooren 1-3, 62. Snoeijs 2-3, 90. Nouwen 3-3.

FC Twente: Evrard, Moorrees, Giesen (85. Darnoud), Van den Goorbergh (80. Stapelfeldt), Weerden, Folkertsma, Smits (88. Ellouzi), R. Jansen, Wilms, B. Jansen, Van der Wal.

Overige uitslagen in top 4:

PEC Zwolle - Ajax 3-1

ADO Den Haag - Excelsior Barendrecht 2-0