FC Twente Vrouwen: geen bekerfinale na zuur verlies bij Ajax

Na een slordige eerste helft met weinig kansen, was Twente (zonder de zieke Renate Jansen) in de tweede helft een stuk scherper. Joëlle Smits scoorde zowel de 0-1 als 0-2. Daarmee leek Twente op rozen te zitten, maar in de slotfase ging het toch mis en dwong Ajax een verlenging af door late treffers van Ellen Jansen (1-2) en Linda Bakker (2-2). In de verlenging was het voor beide teams alles of niets. Bakker kroonde zich in extremis tot matchwinner met haar tweede goal van de avond: 3-2.