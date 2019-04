FC Twente Vrouwen gehuldigd in Grolsch Veste, wedstrijd tegen Ajax vervroegd

Column De manier waarop FC Twente kampioen werd, staat in geen enkel leerboek

27 april Hoe legt de supporter van FC Twente het later aan zijn kleinkinderen uit dat ze in dat ene jaar in de eerste divisie een vrolijke linksback uit Brazilië hadden, die een breedtepass gaf van de ene naar de andere cornervlag? Over de eigen achterlijn wel te verstaan. Dat je elke week, als je weer vol goede hoop naar het stadion trok, je dacht: slechter dan de vorige keer kan het niet, en dat dan toch weer slechter was. En dat Eindhoven, Telstar, TOP Oss, Jong AZ en hoe al die ploegen ook heetten, beter en leuker voetbal speelden?