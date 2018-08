FC Twente Vrouwen haalt 'volwassen speelster' uit Zwitserland

De aanvalster komt over van FC Luzern. In de voorbereiding trainde ze al mee met Twente en maakte ze oefenminuten tegen FSV Gütersloh.

Volwassen

Hoofdtrainer Tommy Stroot kent de 23-jarige al lange tijd. ''In een stageperiode heeft ze ons definitief weten te overtuigen van haar fysieke en voetballende kwaliteiten. Nina is een volwassen speelster die een toegevoegde waarde voor onze selectie is. Ze is een buitenspeelster voor links en rechts. Maar kan ook in de spits.''