FC Twente Vrouwen hard op weg naar finaleplek

Halverwege was de stand nog 1-1. De kersverse landskampioen FC Twente kwam eerst op achterstand, via Fenna Kalma werd het in de 35e minuut 1-1. Via goals van Anna-Lena Stolze (2x), opnieuw Kalma en Renate Jansen (2x) werd het 1-6. De return is zondag in Enschede. De winnaar speelt op zondag 5 juni de finale tegen de winnaar van PSV - Ajax. De Amsterdammers wonnen het eerste duel met 2-0.