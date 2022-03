FC Twente Vrouwen herpakt zich na bekeruitschakeling: 6-0 winst in competitie

De doelpunten kwamen op naam van Kayleigh van Dooren (twee keer), Renate Jansen (een keer) en Fenna Kalma. Kalma, de topscorer van de eredivisie, scoorde deze middag liefst drie keer. Haar laatste twee treffers vielen in de 90ste en in de 93ste minuut. Kalma heeft nu 29 treffers gemaakt in achttien competitieduels.

Door de zege staat de Enschedese ploeg weer bovenaan in de eredivisie, met 42 punten uit achttien duels. Ajax heeft twee punten minder, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Het duel van de Amsterdamse ploeg tegen ADO Den Haag ging zondag niet door, vanwege aanhoudende problemen met de stroomvoorziening in het stadion van ADO Den Haag. Vrijdagavond viel tot twee keer toe het licht in het Cars Jeans-stadion uit bij het duel tussen ADO Den Haag en Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Het lukte nog niet de stroomstoring te verhelpen. De voetbalsters van ADO Den Haag en Ajax spelen nu woensdagavond tegen elkaar.