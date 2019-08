FC Twente Vrouwen in eerste ronde Champions League tegen kampioen Oostenrijk

Trainer Tommy Stroot legt uit dat daar echter een kanttekening bij moet worden geplaatst: “dat puntensysteem klopt niet helemaal met de huidige staat van de teams”, zegt Stroot. “In het verleden heeft Sankt Pölten veel succes geboekt, maar op dit moment is een ploeg als Arsenal bijvoorbeeld al veel beter.”

Vijfvoudig kampioen

Waar Twente zich dinsdag via de kwalificatieronde plaatste, was Sankt Pölten als kampioen al zeker van een plek in het hoofdtoernooi. Sankt Pölten is een vaste deelnemer aan de Champions League. De ploeg is vijfvoudig kampioen. Het werd vorig seizoen in de eerste ronde uitgeschakeld door PSG.

Barcelona

Twente deed vijf keer eerder mee aan het hoofdtoernooi. Zowel in het seizoen 2015/2016 als 2016/2017 was Barcelona in de tweede ronde over twee duels te sterk. De afgelopen twee seizoenen ontbraken de Tukkers.

Tweede duel thuis

Doordat Twente bij de loting geplaatst was, speelt het de tweede wedstrijd thuis. Dat duel wordt gespeeld in De Grolsch Veste. Twente hoopt eind september het toeschouwersrecord van 2015 te verbreken (15.637). Het eerste duel van het tweeluik, in Oostenrijk, is op 11 of 12 september. De return in Enschede is op 25 of 26 september.

