FC Twente Vrouwen in Spanje: twee trainingen, selfie in bad

Pechvogel Vuckic: 'Het wordt tijd dat ik de club ga helpen'

8 januari SAN PEDRO DEL PINATAR - Hij was een tijdje van de radar verdwenen, maar Haris Vuckic (25) is eindelijk terug op het veld bij FC Twente. In San Pedro Del Pinatar beleefde hij zijn herstart. De zoveelste, dat wel.