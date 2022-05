FC Twente vrouwen is officieus kampioen en viert titel al een beetje voor 3000 toeschouwers

FC Twente Vrouwen is bijna landskampioen. De ploeg van trainer Robert de Pauw pakt vrijdagavond bij Ajax voor de achtste keer de landstitel. Daar kan geen twijfel meer over bestaan. FC Twente won zaterdagmiddag met 3-0 van PSV. Na het eindsignaal vierden de speelsters met de 3000 toeschouwers in De Grolsch Veste al een feestje.

Het was voorpret op een naderend kampioenschap, dat vrijdagavond gevierd gaat worden. De koploper gaat dan op de laatste speeldag op bezoek bij Ajax. De marge is zeer comfortabel. Drie punten en een beter doelsaldo van negentien goals is het verschil. Met andere woorden: pas bij een nederlaag van tien doelpunten verschil of meer staan de Enschedeërs in Amsterdam met lege handen. Maar wie gelooft dat FC Twente met 10-0, 11-1 of 12-2 kan verliezen in de hoofdstad?