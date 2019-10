FC Twente Vrouwen kijkt rond in de wereld van Wolfsburg: VW, werken en voetbal

Het leven in Wolfsburg is eigenlijk best overzichtelijk. ‘Het is hier saai. Je hebt maar twee dingen: voetbal en auto’s.’ Die weinig vleiende tekst staat niet op een of ander haatforum, maar is opvallend genoeg te lezen op een groot billboard aan de zijkant van de Volkswagen Arena, het stadion waar Wout Weghorst tegenwoordig furore maakt. Aan zelfkennis - of is het zelfspot? - geen gebrek in de Autostadt tussen Hannover en Berlijn. Wolfsburg is nou eenmaal geen pretpark, Wolfsburg is de stad van Volkswagen. Daar leef je om te werken. ‘Arbeit, Fussball, Leidenschaft’, zo staat er op een kentekenplaat van een supporter van VfL Wolfsburg. Hij rijdt in een Golf, uiteraard.