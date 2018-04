FC Twente Vrouwen knullig onderuit, Ajax nu aan kop

AMSTERDAM - FC Twente Vrouwen leed vrijdagavond een knullige nederlaag in de topper bij Ajax. Na twee keer een achterstand ongedaan te hebben gemaakt, scoorden de Amsterdammers in de blessuretijd alsnog de vernietigende 3-2. Hierdoor gaat Ajax nu aan kop in de kampioenspoule.

Ajax was de gehele wedstrijd de betere ploeg. De Amsterdammers drongen vanaf de aftrap aan en waren met name via standaardsituaties gevaarlijk. Na een aantal gemiste kansen kwam de titelhouder verdiend op voorsprong. Na een mislukte hoekschop, en ongelukkig wegwerken van Myrthe Moorrees, kreeg Merel van Dongen de bal op de pantoffel en zij werkte daarmee van randje zestien de 1-0 binnen.

Eerste kans pas na een uur

In de eerste helft werd Ajax-keepster Lize Kop niet één keer getest. Na rust was dat anders. Twente ging meer op zoek naar een doelpunt. Pas na ruim een uur nam Renate Jansen het Amsterdamse doel onder vuur. Haar inzet ging hoog over.

Gelukkige 1-1

Al snel volgde ook de tweede kans voor de Tukkers. En die was wel raak. Bente Jansen probeerde het van zo'n twintig meter en verraste daarbij Kop, die volledig misgreep. Zo kwam Twente twintig minuten voor tijd wel heel gelukkig op gelijke hoogte: 1-1.

Bizarre slotfase

De opluchting was na de 1-1 groot bij de bezoekers, toch was de vreugde niet van lange duur. In de laatste tien minuten bleek Ajax toch de sterkste te zijn. Eerst scoorde Inessa Kaagman van dichtbij de 2-2, na een voorzet vanaf links van Davina Philtjens. Invalster Jassina Blom trok de stand daarna nog wel snel gelijk, na een goede assist van Bente Jansen, maar het slotakkoord was opnieuw voor Ajax. Inessa Kaagman pompte de bal na ruim negentig minuten vanaf rechts in de zestien. Kika van Es kopte daarbij knullig weg en Desiree van Lunteren profiteerde daarvan. Zij werkte de bal met hang- en vliegwerk binnen: 3-2. De Toekomst ontplofte.

Twee punten

Twente was vervolgens niet meer in staat om opnieuw voor een gelijkmaker te zorgen. De ploeg van trainer Tommy Stroot droop af en moet de komende weken weer in de achtervolging. Ajax is de nieuwe koploper met een voorsprong van twee punten. Beide teams spelen in de kampioenspoule nog vijf wedstrijden, waaronder de onderlinge ontmoeting in Hengelo op tweede pinksterdag.

Ajax - FC Twente 3-2 (1-0).

Score: 22. Van Dongen 1-0, 71. B. Jansen 1-1, 77. Kaagman 2-1, 84. Blom 2-2, 91. Van Lunteren 3-2.

FC Twente: Evrard, Roetgering (83. Darnoud), Moorrees, Tomter, Van Es, Van den Goorbergh, Weerden (87. Ellouzi), Smits (59. Blom), R. Jansen, E. Jansen, B. Jansen.

Scheidsrechter: Shukrula.

Geel: Oudemast (Ajax), Evrard (FC Twente).