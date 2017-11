FC Twente Vrouwen koploper na zwaarbevochten zege bij ADO

EREDIVISIE VROUWEN FC Twente Vrouwen is in elk geval tot zondag koploper in de eredivisie. De ploeg van trainer Tommy Stroot boekte vrijdagavond een minimale overwinning bij ADO Den Haag (0-1) en gaat zo Ajax voorbij op de ranglijst. Het was alweer de derde zege op rij voor de Tukkers. Makkelijk ging het echter allerminst.

Bij Twente maakte Maud Roetgering haar rentree in de basis. Ze verving Myrthe Moorrees, die ontbrak wegens een schorsing na haar rode kaart van vorige week tegen Alkmaar. De ploeg van trainer Tommy Stroot werd al snel teruggedrongen door de thuisploeg. ADO kreeg drie kansen op een rij, maar gescoord werd er niet.

Effectief

Waar ADO veel kansen nodig had, was Twente binnen het half uur effectief. Keepster Barbara Lorsheyd van ADO (voorheen Twente) stompte de eerste inzet nog goed weg, maar via de rug van Delleman kon Ellen Jansen alsnog binnentikken en zo zette de spits de 0-1 op het scorebord. Het was de zevende competitietreffer voor de topscorer van de eredivisie.

Ellen Jansen maakte in Den Haag haar zevende competitietreffer.

Aanvalstrio Jansen

Opvallend was het feit dat zowel Ellen, Renate als Bente Jansen in de basis stond. Zeer uniek, overigens is het aanvalstrio geen familie van elkaar.

Paal

In de tweede helft bleef ADO aandringen en stond Victoria Pelova na ruim een uur zelfs oog-in-oog met FC Twente-keepster Nicky Evrard. Haar inzet ging echter tegen de paal. Ook daarna had ADO nog mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar Twente kwam goed weg en was zelf slordig in de omschakeling.

Desondanks bleef het 0-1 en nam Twente de eerste plaats van Ajax over. De regerend kampioen komt zondag pas in actie, thuis tegen Heerenveen.

ADO Den Haag - FC Twente 0-1 (0-1).

Score: 24. Ellen Jansen 0-1.

FC Twente: Evrard, Roetgering (77. Darnoud), Tomter, Van Es, Van den Goorbergh, Weerden, Spitse, Smits (90. Ellouzi), R. Jansen, E. Jansen, B. Jansen (67. Blom).