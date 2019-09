FC Twente Vrouwen loot tweevoudig winnaar Champions League

De wedstrijden worden gespeeld op 16 of 17 en 30 of 31 oktober.

Twente oefende al eens tegen Wolfsburg in de voorbereiding. In 2018 waren de Duitsers in de stromende regen in Oostenrijk met 4-0 te sterk. Wolfsburg is tweevoudig winnaar van de Champions League. De Duitsers wonnen de cup in 2013 en 2014.