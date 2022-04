FC Twente Vrouwen maakt geen fout tegen Heerenveen

FC Twente incasseert na ruime voorsprong diep in blessure­tijd alsnog de gelijkma­ker tegen PSV

ENSCHEDE - FC Twente was zaterdagavond in een prachtig voetbalgevecht dichtbij de mooiste zege van het seizoen, maar de ploeg had aan een 3-0 voorsprong niet genoeg tegen PSV. Diep in de blessuretijd incasseerde ploeg alsnog de gelijkmaker: 3-3.

