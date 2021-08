FC Twente Vrouwen moet na 1-1 tegen Benfica nog flink aan de bak voor plek in groepsfase Champions League

PODCAST Goa stoan ai veur Twente bint.. ‘Oh nee, dat mag niet meer van Hugo’

20 augustus ENSCHEDE/ALMELO - Demissionair minister Hugo de Jonge heeft gesproken: ‘Voetbalsupporters moeten dit weekend op hun kont blijven zitten, anders volgen er maatregelen’. Zondag is het FC Twente-Ajax, met twintigduizend mensen in het stadion. Wat als Ricky van Wolswinkel in de 89ste minuut de 2-1 binnenschiet..?