FC Twente Vrouwen na knappe zege op PSV terug aan kop

Marsman tekent bij club van Beckham: ‘Eerst met Feyenoord seizoen goed afsluiten’

12 april Nick Marsman vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord. De 30-jarige keeper, die in de Kuip een aflopend contract heeft en dus transfervrij is, kiest voor een avontuur in de Verenigde Staten. Daar gaat hij keepen voor het in de MLS uitkomende Inter Miami, waar David Beckham clubeigenaar is.