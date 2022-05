FC Twente Vrouwen naar finale Eredivisie Cup

FC Twente won thuis de return in de halve finale met 2-0 van ADO Den Haag. De eerste wedstrijd had FC Twente al met 6-1 gewonnen. Fenne Kalma (voor rust) en Nurija van Schoonhoven (na de pauze, uit een strafschop) scoorden. FC Twente speelt op zondag 5 juni in Enschede (aanvang 15.00 uur) in de eindstrijd tegen Ajax of PSV.