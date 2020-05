FC Twente Vrouwen neemt afscheid van zes speelsters

FC Twente neemt afscheid van trainer Garcia en assistent-trai­ners

7 mei ENSCHEDE - FC Twente neemt na één seizoen alweer afscheid van trainer Gonzalo Garcia. De club heeft besloten zijn aflopende contract niet te verlengen. De 36-jarige oefenmeester uit Uruguay is twee jaar werkzaam geweest bij de club. Hij was in zijn eerste seizoen assistent onder Marino Pusic.