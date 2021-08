FC Twente Vrouwen neemt met speels gemak eerste horde op weg naar Champions League

Door de dikke zege treft FC Twente zaterdag in de finale, ZFK Spartak Subotica uit Servië, dat eerder op de dag het Ierse Peamount United versloeg. De winnaar plaatst zich voor de play-offs met als inzet een plek in de groepsfase van de Champions League.

Geen tegenstander



Dat is voor FC Twente het grote doel, maar met dat niveau had het duel van woensdagavond weinig te maken. De tegenstander uit Georgië kwam nauwelijks over de middellijn en schoot de veroverde ballen in het wilde weg. Tekenend was dat de ploeg, die op de wedstrijddag met de nodige vertraging aankwam, ook maar drie wisselspeelsters had meegenomen naar Enschede. Van dit soort wedstrijden wordt niemand beter, maar ze moeten nou eenmaal gespeeld worden van de UEFA.