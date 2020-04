FC Twente Vrouwen niet naar Champions League

Dat betekent dat PSV Champions League gaat spelen, en Ajax als nummer twee naar de voorronde gaat. Voor de landskampioen is dat een hard gelag, want de ploeg van Tommy Stroot raakte steeds beter in de vorm en versloeg vlak voor het uitbreken van de coronacrisis beide concurrenten. In Enschede was nog stiekem de hoop dat de KNVB zou gaan kijken naar de hoogste clubcoëfficiënt, maar dat bleek niet het geval. FC Twente stond op het moment van afbreken twee punten achter Ajax. „En de eerstvolgende wedstrijd was PSV-Ajax, waardoor we misschien hadden kunnen aanhaken,”, aldus Stroot. „De resultaten waren goed, en als opleidingsploeg komen wij in de tweede seizoenshelft vaak op toeren. Het is zuur, maar dit is een aparte tijd en daarin moeten keuzes worden gemaakt. Dit was één van de scenario’s en we zullen het moeten accepteren.”