FC Twente Vrouwen oefent tegen Benfica en Wolfsburg

Video Competitie wordt hervat: hoe staan FC Twente en Heracles ervoor?

13 januari ENSCHEDE - De trainingskampen zijn voorbij, bij FC Twente en Heracles is de realiteit van alledag ingetreden. Hoe staan beide clubs ervoor in de aanloop naar komend weekend als de competitie weer wordt hervat? Wat viel er op in Spanje?