FC Twente Vrouwen ondanks verlies naar achtste finale Champions League

UWCLENSCHEDE - De voetbalsters van FC Twente mogen in oktober deelnemen aan de achtste finales van de Champions League. De ploeg van trainer Tommy Stroot kwam woensdagavond de eerste ronde door, ondanks een 2-1 nederlaag in De Grolsch Veste tegen het Oostenrijkse Sankt Pölten.

Met de 4-2 zege in Oostenrijk had Twente een zeer goede uitgangspositie richting de return in Enschede. Toch wilde trainer Tommy Stroot alles op alles zetten om ook het tweede duel te winnen. ‘‘Het is heel belangrijk voor de Nederlandse coëfficiënten dat we van een Oostenrijkse ploeg winnen. Daar gaan we vol voor’’, zei hij in aanloop naar het duel.

0-1 en 1-1

De Tukkers hadden het echter lastig in eigen huis. Hoewel de ploeg al snel twee grote kansen kreeg, leidde dit niet tot treffers. Aan de andere kant was het bij de eerste kans wel meteen raak. Uit de kluts kon aanvoerster Jasmin Eder de bal van dichtbij achter Daphne van Domselaar schieten: 0-1. Twente knokte zich snel terug met de 1-1. Fenna Kalma draaide zich langs twee verdedigers en schoot de bal vervolgens van dichtbij hoog in het doel. Wat volgde was weinig spektakel aan beide kanten.

Koker

Doordat het al snel na rust 1-2 werd, kregen de bezoekers plots nog enigszins hoop en ging Sankt Pölten meer de aanval zoeken. Met succes: meerdere keren hadden de Oostenrijkers de 1-3 op de schoen, maar een derde treffer bleef uit. Daardoor plaatste Twente zich ondanks het verlies voor de volgende ronde. De regerend landskampioen gaat komende maandag de koker in bij de loting in Nyon voor de achtste finales, die gespeeld zullen worden op 16 of 17 en 30 of 31 oktober.

Women’s Champions League, eerste ronde:

FC Twente - Sankt Pölten 1-2 (1-1).

Score: 6. Eder 0-1, 8. Kalma 1-1, 51. Mikolajová 1-2.

FC Twente: Van Domselaar, Roetgering (56. Darnoud), Ypema, Giesen, Wilms, B. Jansen, Vanmechelen, Van den Goorbergh (78. Peddemors), Weerden, R. Jansen, Kalma (89. Ellouzi).