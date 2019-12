FC Twente Vrouwen onderuit in doelpuntenfestijn

video FOX neemt kijkje in de ziel van FC Twen­te-fans

5 december ENSCHEDE - Op FOX Sports is zondagavond de documentaire ‘Alles voor Twente’ te zien. De documentaire schetst ‘een mooi, vrolijk en ontroerend beeld van de supportersverenigingen van FC Twente in het algemeen en van aspirant-lid Glanerbrug in het bijzonder’, zo staat in de aankondiging te lezen.