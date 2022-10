FC Twente Vrouwen ook te sterk voor PSV

FC Twente staat na vier duels, net als Feyenoord en Ajax, op de maximale score van twaalf punten en kent daarmee een perfect begin van de competitie. Ook de start tegen PSV was uitstekend. Al heel snel maakte Caitlin Dijkstra de 1-0, halverwege de eerste helft verdubbelde goalgetter Fenna Kalma met een fraaie treffer de score. FC Twente verzuimde daarna, ondanks meerdere mogelijkheden, om voor rust verder uit te lopen. PSV was na een uur voetbal wel trefzeker en bracht de spanning daarmee terug. Voor even dan, want FC Twente nam al snel weer de regie in handen en in de 74e minuut bepaalde Marisa Olislagers de eindstand op 3-1.