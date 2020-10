FC Twente vrouwen op eigen veld onderuit

Jan Streuer: ‘Tegen FC Twente kon ik geen nee zeggen’

10 oktober ENSCHEDE - Jan Streuer (69) was in juni nog met pensioen. Na één telefoontje had hij een nieuwe baan en zette hij FC Twente in de steigers. Hoe kijkt de technisch directeur terug op zijn eerste periode, nu de transfermarkt op slot is?