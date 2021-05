FC Twente Vrouwen pakt kampioenschap in heuse thriller

ENSCHEDE - FC Twente Vrouwen is voor de zevende keer in de historie Nederlands kampioen. Na een zenuwslopende wedstrijd won de ploeg met 1-0 van ADO Den Haag en omdat directe concurrent PSV niet won, was de titel een feit.

De bevrijdende 1-0 viel uiteindelijk pas twee minuten voor tijd. Anne-Lena Stolze schoot FC Twente naar het kampioenschap. Op dat zelfde moment maakte Ajax in Amsterdam de 3-1 tegen PSV. En dus was er vreugde, vuurwerk en gezang op het Diekman waar trainer Tommy Stroot na vijf jaar afscheid neemt met een sensationele prijs. Het moest zondagmiddag van diep komen voor FC Twente, want ADO gaf lange tijd geen krimp. Maar wat maakte dat uiteindelijk uit?

Goede nieuws

Volledig scherm Aanvoerder Renate Jansen soleert door de defensie van ADO. © Pro Shots / Ron Jonker

Na een half uur spelen kwam het eerste goede nieuws uit Amsterdam. Ajax was op een 1-0 voorsprong gekomen, maar op datzelfde moment kreeg ADO Den Haag in Enschede een dot van een kans. Dankzij keepster Daphne van Domselaar bleef het 0-0 op het Diekman. Die mogelijkheid kwam niet helemaal uit het niets, want FC Twente had het lastig met de bezoeksters die niet van plan waren ook maar iets cadeau te geven. De thuisploeg oogde nerveus en verkrampt, was slordig in balbezit en kreeg er in de eerste helft nooit echt druk op. De beste mogelijkheid was voor Anna-Lena Stolze, maar de Duitse kreeg net niet de ruimte om goed af te drukken.

Spanning nam toe

Meteen na rust had Fenna Kalma de kans om de druk wat van het elftal te halen, maar de spits kopte van dichtbij naast. Niet veel later nam de spanning alleen maar toe door de gelijkmaker van PSV tegen Ajax. Dat het scorebord - met de tijd daarop - niet meer werkte in die tweede helft verhoogde nog eens de stress in en rond het veld. Weer een paar minuten later: Ajax-PSV 2-1. Maar omdat in Enschede die ene verlossende treffer niet viel, bleef het nagelbijten voor FC Twente. De ploeg viel na rust constant aan en nam in de laatste fase alle risico’s door met drie verdedigers en vier spitsen op jacht te gaan naar de goal. Die viel uiteindelijk twee minuten voor tijd. Aanvoerder Renate Jansen zette aan, vond invaller Bente Jansen en die behield het overzicht, waarna Stolze de bevrijdende 1-0 binnenschoot. De vreugde was enorm en de supporters die zich hadden verzameld op een parkeerplaats achter het doel ontstaken het vuurwerk.

Volledig scherm FC Twente Vrouwen is voor de zevende keer in de historie Nederlands kampioen. © Pro Shots / Ron Jonker