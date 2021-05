FC Twente Vrouwen rekent af met Ajax en is zeker van Champions League

ENSCHEDE - In de strijd om de landstitel deed FC Twente vrijdagavond uitstekende zaken. De ploeg won in Enschede met 1-0 van Ajax.

Vorige week was FC Twente in Amsterdam ook al te sterk voor Ajax. Het team van trainer Tommy Stroot gaat met PSV, dat vrijdag won van ADO Den Haag, uitmaken wie de landstitel pakt. FC Twente is nu ook zeker van een ticket voor de Champions League.

De enige treffer in een intense wedstrijd waarin beide teams keihard werkten en er volop kansen waren viel na een half uur voetbal. Renate Jansen rondde af na uitstekend voorbereidend werk van Anna-Lena Stolze. Dat bleek voldoende voor de zege. In de slotfase kon Ajax-speelster Van Diemen na een harde charge met rood inrukken.

Er staan nog twee speelronden op het programma in de kampioensgroep. Volgende week zondag (23 mei, 14.30u) speelt FC Twente tegen ADO en Ajax tegen PSV. Een week later (zondag 30 mei, 14.30u) is het PSV - FC Twente en ADO - Ajax.

„Iedereen heeft hier hard voor gevochten”, zei matchwinner Renate Jansen na afloop met een grote grijs tegen ESPN. „Champions League voetbal hebben we gehaald, dat was ons eerste doel. Nu gaan we voor het volgende doel.”

Stand kampioensgroep (nog twee duels te gaan)

1. FC Twente 4-26

2. PSV 4-25

3. Ajax 4-19

4. ADO 4-11