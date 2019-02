FC Twente Vrouwen rimpelloos langs hekkensluiter

Twente had in Hengelo geen enkele moeite met de bezoekers uit Groesbeek. Al binnen vijf minuten lag de bal in het net. Allereerst was het Ashleigh Weerden die de bal voor het inschieten had, maar over de bal maaide, waarna Sisca Folkertsma de bal met een fraaie krul wel binnen de palen kreeg: 1-0.