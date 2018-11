FC Twente Vrouwen ruim langs PEC in gelijkopgaande wedstrijd

In een gelijkopgaand duel kreeg Twente voor de pauze een aantal goede kansen. Ashleigh Weerden was gevaarlijk, en scoorde ook de 1-0, maar ook Renate Jansen was dichtbij een doelpunt. Zij schoot van dichtbij hoog over. ‘’Voor de rust hadden we de wedstrijd al moeten beslissen‘’, concludeerde trainer Tommy Stroot dan ook na de wedstrijd.

In het tweede bedrijf werd PEC gevaarlijker en had het wel een doelpunt verdiend. Die bleef uit door goed keeperswerk van Nicky Evrard en tevens haalden de speelsters van Twente meerdere keren een bal van de lijn. Na een klein uur spelen krikte Twente de marge iets op. Invalster Joëlle Smits schoot van dichtbij binnen en Myrthe Moorrees scoorde uit een vrije trap. Het slotakkoord was voor Smits, haar tweede treffer van de avond. Daarmee was de uitslag enigszins geflatteerd. ‘’We waren weer effectief, net als tegen PSV. Met vier punten uit twee wedstrijden in zo‘n drukke week kunnen we tevreden zijn. Nu op naar Ajax-uit‘’, aldus Stroot.