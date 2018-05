FC Twente Vrouwen ruim langs PSV

HENGELO - FC Twente Vrouwen heeft vrijdag in een doelpuntrijke wedstrijd gewonnen van PSV. Na een 1-1 ruststand nam Twente in de tweede helft afstand van PSV. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd voor Joëlle Smits, ze maakte twee doelpunten in de wedstrijd die in 5-2 eindigde.

De eerste fase van de wedstrijd was voor FC Twente, maar het was PSV dat vanuit de omschakeling voor het meeste gevaar zorgde. De wedstrijd werd gekenmerkt door veel stevige duels. Bij een daarvan werd Maud Roetgering dusdanig geraakt, dat zij niet verder kon spelen.

Late treffers in eerste helft

PSV kreeg een aantal mogelijkheden, maar goed keeperswerk van Evrard en sterk verdedigen van met name Moorrees voorkwam dat PSV een voorsprong nam. In de slotfase van de eerste helft kwam die voorsprong voor de bezoekers er alsnog. Sara Yüceil wist op fraaie wijze te scoren. Met een schot dat van afstand in de bovenhoek verdween liet ze Evrard kansloos. De voorsprong hield niet lang stand, twee minuten na het openingsdoelpunt was het alweer gelijk. Nadat het schot van Ellen Jansen nog werd gekeerd, was het via Ashleigh Weerden alsnog raak.

Na rust maakt FC Twente het verschil

Na rust kreeg FC Twente een aantal mogelijkheden. Weerden schoot raak, maar zag haar treffer wegens buitenspel geannuleerd worden. Na 54 minuten was het wel raak. Renate Jansen stelde Smits in staat te scoren. Zes minuten later bracht Jansen zelf de stand op 3-1. Weer vijf minuten daarna was het verschil weer een doelpunt, doordat Nadia Coolen van dichtbij wist te scoren.

Twintig minuten voor tijd scoorde Smits voor de tweede keer van de avond. Tien minuten later werd het ook nog 5-2, doordat voormalig FC Twente-speelster Kristina Erman een hoekschop van Renate Jansen in eigen doel kopte. Daarmee behaalde Twente een ruime zege en blijft het in het spoor van koploper Ajax.