FC Twente Vrouwen simpel naar finale van Eredivisie Cup; weer ruime overwinning tegen Fortuna Sittard

FC Twente Vrouwen wist zich voorafgaand aan de wedstrijd in Sittard al bijna verzekerd van een plek in de finale. Het eerste duel tegen Fortuna werd in Enschede reeds met 5-0 gewonnen. In Limburg deed de formatie van trainer Joran Pot het nog eens dunnetjes over. Sophie te Brake opende voor rust de score. In de tweede helft zorgden Bente Jansen en Fenna Kalma (2) voor de treffers.