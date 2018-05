FC Twente Vrouwen sluit seizoen af met zege

Na rust nam FC Twente Vrouwen de controle over de wedstrijd over, door snel voor de gelijkmaker te zorgen via Sabine Ellouzi, 2-2. Myrthe Moorress zette de Enschedeërs voor het eerst op voorsprong een kwartier voor tijd. Vijf minuten later bracht Smits - via een strafschop - de stand op 2-4. Dayna Schra maakte in de slotminuut nog de aansluitingstreffer, maar de zege van Twente kwam niet meer in gevaar.