FC Twente Vrouwen snoert mond Sherida Spitse

Voor de wedstrijd riep oud-FC Twente-speelster en Oranje-aanvoerder Sherida Spitse nog stoer dat Ajax meer individuele kwaliteit heeft. Dat kan zo zijn, maar het collectief van FC Twente lijkt na een dipje in de aanloop naar de play-offs weer op het juiste moment het ritme te pakken te hebben. Vorige week werd al die andere concurrent PSV verslagen. De Eindhovense ploeg won zondag wel bij ADO Den Haag, waardoor het in de slipstream blijft van de ploeg van Tommy Stroot.

De eindstand in Amsterdam was ook de ruststand. FC Twente, dat enkele weken geleden nog op hetzelfde veld de finale van de Eredivisie Cup verloor van Ajax, stond al na iets meer dan een half uur spelen op een 2-0 voorsprong na treffers van Kalma en Stolze. Via Bakker deed Ajax razendsnel iets terug, maar het lukte de thuisploeg nooit om het FC Twente na rust echt moeilijk te maken. Pas diep in de blessuretijd was er een kans voor international Van der Gragt. FC Twente overleefde en blijft daarmee koploper in de play-offs.