FC Twente Vrouwen speelt gelijk tegen PEC Zwolle Vrouwen

Goal Alert: Ontvang direct een video als FC Twente of Heracles scoort!

12:43 Niet in het stadion, geen betaalde voetbalzender of gewoon die belangrijke goal terug kijken van je favoriete club(s) uit de Ere- of eerste Divisie? Dankzij Goal Alert bekijk je die goal gratis en direct op je mobiel, waar je ook bent.