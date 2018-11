FC Twente Vrouwen stunt in Amsterdam: twee goals Smits

Pusic noemt fluitcon­cer­ten meer dan terecht

22:40 ENSCHEDE - FC Twente-trainer Marino Pusic had het na de 5-2 nederlaag tegen Jong Ajax over een ‘verschrikkelijke avond’. „Alle kritiek die we nu te verduren krijgen, is verdiend”, was de reactie van de zwaar teleurgestelde oefenmeester.