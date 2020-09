FC Twente Vrouwen stunt met terugkeer Kika van Es

Van Es tekent in Enschede een contract tot het eind van dit seizoen. ,,Kika is een buitenkans voor ons, wij zijn heel blij om een speelster van haar kaliber en met haar ervaring toe te kunnen voegen aan onze selectie", aldus een verheugde technisch directeur René Roord.

Van Es meldt zich na de interlandperiode van Oranje in Enschede. ,,Een buitenlands avontuur stond hoog op mijn lijstje en met leerzame en mooie ervaringen keer ik nu terug", zet de 28-jarige. ,,De kans om weer voor FC Twente te spelen in de Eredivisie wilde ik niet laten lopen. De competitie hier ontwikkelt zich en hier in Nederland, dicht bij huis, is voor mij de plek om het beste uit mezelf te halen.”