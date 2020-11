FC Twente Vrouwen stunt met zege op koploper Ajax

Drommel geniet van eigen safe en van FC Twente

1 november ENSCHEDE - FC Twente-keeper Joël Drommel wilde in de rust even zijn prachtige redding terugzien. Niet uit ijdelheid, bezwoer hij. Wel om te zien hoe het nou kon dat Eliano Reijnders plotseling zo vrij voor hem was opgedoken. En of hij de juiste keus had gemaakt door even een stapje terug te zetten.