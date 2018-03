FC Twente Vrouwen terug aan kop na ruime zege in Eindhoven

Vijf supporters herkend tijdens incidenten in de Grolsch Veste

22 maart ENSCHEDE - De politie heeft vijf supporters herkend op camerabeelden van twee incidenten in de Grolsch Veste, afgelopen zaterdag voor en tijdens de wedstrijd FC Twente - Willem II. Het gedrag van de fans zal binnenkort worden besproken met de KNVB. Daarna volgt vermoedelijk een stadionverbod. Of er ook sprake is van strafbare feiten is volgens de politie nog niet duidelijk.