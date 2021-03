FC Twente Vrouwen-trainer Stroot: ‘Ik vraag me af, of ik ooit weer zo’n band krijg met een spelersgroep’

Ballen Verstand ‘Strijd om plek acht gaat tussen FC Twente en Heracles’

22 maart ENSCHEDE/ALMELO - De ene clubtopscorer zat op de bank, de andere prikte in de blessuretijd de gelijkmaker binnen. Danilo (FC Twente) en Rai Vloet (Heracles) beleefden een weekend van uitersten. Eén overeenkomst is er wel: beide spelers staan op 13 goals. In de Podcast De Ballen Verstand gaan Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde in op de situatie van beide spelers, en van FC Twente en Heracles uiteraard.