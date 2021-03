FC Twente Vrouwen veel te sterk voor Excelsior

FC Twente begon voortvarend. In de vijfde minuut wist Anna-Lena Stolze het net al te vinden: 1-0. Fenna Kalma scoorde in de 21ste minuut en een minuut later was het al weer raak. Suzanne Giesen tekende voor de 3-0. Meteen na rust ging FC Twente door met scoren. Lynn Willms maakte in de 46ste minuut de 4-0. En een minuut later verscheen de 5-0 al op het scorebord. Stolze maakte haar tweede treffer van de avond. Even later bekroonde Rieke Dieckmann haar basisdebuut voor de Enschedese ploeg met een treffer. Uit een hoekschop van Renate Jansen werkte zij de 6-0 binnen. Het werd nog erger voor Excelsior: 7-0 (eigen doelpunt).