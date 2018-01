FC Twente Vrouwen verliest oefenduel bij Montpellier

MONTPELLIER - FC Twente Vrouwen heeft woensdagmiddag de oefenwedstrijd bij het Franse Montpellier met 4-1 verloren. De koploper van de eredivisie maakte vlak na rust via Joëlle Smits nog knap de 1-1 na een 1-0 achterstand, maar later in de tweede helft liep de thuisploeg alsnog uit naar ruimere cijfers.

Busreis

Twente vertrok woensdag al vroeg met de bus vanuit het trainingskamp in Spanje. Vanuit Navata naar het complex van Montpellier was het zo'n twee uur rijden. Trainer Tommy Stroot moest het tegen Montpellier doen zonder de zieke Jassina Blom. Hij had wel de beschikking over gastspeelsters Naomi Hilhorst, Tess Kleinsman, Ella Peddemors en Sterre Velhuis.

Gelijkmaker en bal op de lat

Montpellier kwam binnen het half uur op voorsprong. In de tweede helft kwam Twente echter knap op gelijke hoogte via een doelpunt van Joëlle Smits. Daarna was Twente zelfs nog even dichtbij de 2-1, maar Cheyenne van den Goorbergh trof de lat. In het vervolg was Montpellier al snel wel trefzeker met de 2-1 en de 3-1 en in de slotfase zelfs nog de 4-1.

Debuut Veldhuis

Na de 3-1 mocht Sterre Veldhuis uit Oldenzaal haar debuut maken bij FC Twente Vrouwen. Ook Ella Peddemors en Tess Kleinsman kwamen vlak voor tijd in het veld, Naomi Hilhorst was al eerder in de tweede helft binnen de lijnen gekomen.